Tg3 | Lotito: “Rinnovo Inzaghi? Tra me e Simone c’è un grande rapporto”

Ai microfoni del Tg Regionale è intervenuto anche il Presidente della Lazio Claudio Lotito, sempre in occasione della presentazione della nuova allenatrice della Lazio Women Carolina Morace. Oltre che della soddisfazione per la crescita del club, Lotito ha parlato del rinnovo di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole: “La soddisfazione è stata il fatto che oggi la Lazio è un club ambito, sia per giocatori e giocatrici, che per allenatori ed allenatrici. Rinnovo Inzaghi? Tra me e Simone c’è un grande rapporto sul piano personale e professionale, quindi non penso che né da parte mia né da parte sua ci siano problemi per proseguire in questo percorso“.

