Tg3 | Morace: “Tornare in questo mondo è un onore”

Dopo 23 anni di assenza dalla Lazio, Carolina Morace ritorna alla Lazio in veste di allenatrice della Lazio Women. In merito a questo ritorno dell’ex calciatrice italiana, durante il Tg Regione di Rai 3, la protagonista ha parlato ai microfoni della rete. Ecco le sue parole: “C’è spirito positivo, per me è un’emozione, un ritorno a casa dalla porta principale, perché questa Lazio è la Lazio vera, è quella della Serie A, quella che sta facendo benissimo in Europa. Per me tornare in questo mondo è un onore“.

