Zoff: “Quando la Lazio gioca come contro l’Atalanta è dura per tutti”

L’ex allenatore della Lazio Dino Zoff, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radiosei per commentare l’andamento dei biancocelesti in questa prima parte di stagione. Il Campione del Mondo del Mondiale ’82, ha poi espresso una personale opinione riguardo l’importante vittoria ottenuta dalla squadra di Simone Inzaghi contro l’Atalanta.

Queste le sue parole

“La vittoria della Lazio a Bergamo non mi ha sorpreso affatto. Già in Coppa Italia c’è stato qualche sintomo e quando la squadra di Inzaghi gioca in questo modo è dura per tutti. Ora voglio vedere come va la gara con il Cagliari, può essere una gara tranello. Voglio vedere come la Lazio riesce a dare continuità a questo momento così importante. Nel derby non ero preoccupato, l’assenza del pubblico ha fatto in modo che uscissero i valori. Juventus-Roma? La squadra di Pirlo è in risalita, è pericolosa, la rosa è molto importante. La Roma deve pensarci bene, con le grandi squadre ha sempre fatto fatica. Non si sa, ma la Juve parte con i favori del pronostico”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: