CdS | Lazio, il rinforzo è Musacchio

Dalla finestra di mercato che si è appena conclusa è approdato nella capitale Musacchio. Con lo stop di Luiz Felipe, serviva intervenire in difesa e la società biancoceleste ha puntato sull’ex Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, è il profilo che serviva: un difensore pronto, esperto, con la voglia di rilanciarsi dopo un periodo in cui gli infortuni lo avevano messo ai box. Ha iniziato con il River Plate (2006/09) collezionando 11 presenze, poi il Villareal B (2009/gennaio 2010, 22 presenze e 3 gol), in seguito approda al Villareal dove passa buona parte della carriera (gennaio 2010/2017, 249 presenze e 7 reti),; arriva in Italia, al Milan (2017/21, 75 presenze e 2 marcature) ed ora è pronta per la sfida in biancoceleste. Sei presenza in Nazionale per lui ed un campionato vinto con il River Plate nella stagione 2007/08. Dopo l’esordio a Bergamo, il classe ’90 scalda i motori per farsi trovare pronto per la sfida dell’Olimpico, in programma domenica contro il Cagliari.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: