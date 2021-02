CdS | Lazio, per Inzaghi è pronto il rinnovo: oggi incontro a Formello

L’incontro tanto atteso tra Lotito ed Inzaghi sta per andare in scena: i due sono pronti a continuare insieme, mettendo presto nero su bianco gli accordi già presi. Ieri infatti all’Olimpico, durante la cerimonia di presentazione di Carolina Morace alla guida della Lazio Women, il patron laziale ha tranquillizzato tutti circa il rinnovo del tecnico. E’ questa la notizia tanto attesa da tutto il popolo laziale. Come riporta il Corriere dello Sport, la proposta è sul tavolo: contratto triennale da 2,5 milioni con aumento condizionato ai risultati; lo stipendio sale a 2,7 se la Lazio entra tra le prime sei, arriva fino a 2,9 in caso di piazzamento Champions e resta fermo dal settimo posto in giù. Questo vale per ogni stagione fino alla scadenza, da prolungare al 30 giugno 2024. Il presidente ha invitato l’allenatore alla firma e ora attende risposte. Oggi Lotito tonerà a Formello e potrebbe consumarsi l’incontro decisivo, a meno che non serva un altro appuntamento domani a Villa San Sebastiano. Tutto comunque fa pensare che sia questa la settimana decisiva per il prolungamento di contratto.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: