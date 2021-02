CdS | Lazio, un ritocco per Akpa Akpro: aveva firmato fino al 2024

La banda Inzaghi è ritornata prepotentemente tra le squadre protagoniste di questo campionato: come sempre il mister e la Lazio sono un tutt’uno, lo dimostrano in campo e nelle esultanze di gruppo. E una delle doti riconosciute al tecnico è quella di valorizzare ogni singolo giocatore. Un esempio è Akpa Akpro che, come riporta il Corriere dello Sport, è entrato nel cuore di dell’allenatore: per l’ivoriano è pronto l’adeguamento di contratto, promesso in estate da Lotito e Tare. Il giocatore aveva firmato un contratto di quattro anni ed il patron aveva promosso lui un’occasione con i biancocelesti ed un ritocco del contratto se fosse riuscito a dimostrare nella capitale. Il classe ’92 ha convinto tutti ed il msiter lo fa scendere in campo in ogni gara: la corsa e la resistenza del giocatore fanno sì che il tecnico lo scelga soprattutto quando c’è da gestire il risultato o dare freschezza al centrocampo.

