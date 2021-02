Coppa Italia, 0-0 tra Napoli ed Atalanta: tutto rinviato al ritorno

La sfida di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona non ha visto una squadra imporsi sull’altra. Un secco 0-0 tra Napoli ed Atalanta che dovranno così giocarsi la qualificazione alla finale nella sfida di Bergamo fissata per il 10 Febbraio. Una sfida in cui le due squadre si sono annullate lasciando spazio a qualche occasione ma niente di più.

