Crisi di Governo | Mario Draghi ha accettato l’incarico di Presidente del Consiglio

AGGIORNAMENTO 13:15 | Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’incarico di formare il nuovo governo a Mario Draghi, che, come da prassi, ha accettato con riserva. L’ex presidente Bce è arrivato a mezzogiorno per il colloquio con il Capo dello Stato dopo la crisi del governo Conte e la rottura definitiva di ieri fra Italia Viva e la maggioranza al tavolo sul programma voluto da Fico. Mattarella nella serata di ieri serata ha lanciato un “appello a tutte le forze politiche” perché “conferiscano la fiducia ad un governo di alto profilo”, quindi la convocazione dell’ex presidente Bce. (Adnkronos)

AGGIORNAMENTO 3 FEBBRAIO 2021, ORE 13:00 | Mario Draghi è al Quirinale. Una chiamata del Colle che convince i mercati. La Borsa di Milano aveva aperto in forte rialzo nell’attesa dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un primo Ftse Mib che ha segnato un +2,95% a 22.733 punti. Lo spread tra Btp e Bund in calo è sceso a 107 punti dai 116 della chiusura di ieri. (ANSA)

________________________________________________________________________________________

AGGIORNAMENTO ore 21:31- È stato convocato in questi minuti l’ex preside della BCE Mario Draghi, possibile sia lui il profilo non politico scelto da Mattarella per la guida del prossimo governo. L’incontro con il Presidente della Repubblica è fissato per domani alle ore 12.

_________________________________________________________________________________________

AGGIORNAMENTO ore 21:16- Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è intervenuto in una conferenza stampa straordinaria per annunciare la propria decisione riguardo alla crisi di governo in cui versa al momento il Paese italiano. Dopo la fumata nera di pochi minuti fa riguardo alla possibile creazione di una maggioranza per un nuovo governo Conte, Mattarella ha dichiarato come siano due le possibili strade che questo Paese può intraprendere: la prima è quella delle votazioni anticipate, ipotesi molto poco realizzabile vista la difficile situazione sanitaria e la necessità urgente di un governo solido che faccia fronte a tali emergenze. La seconda strada è appunto quella della formazione di un nuovo governo, e in tal senso il Presidente della Repubblica ha fatto appello a tutte le forze politiche, affinché si riesca trovare un unanime punto di accordo nel conferito fiducia ad un governo non politico. Resta da comprendere come e da chi verrà composto questo nuovo governo tecnico, se da una figura esterna alla politica o se da un nuovo nome proposto dall’attuale maggioranza. Di certo, è esclusa l’ipotesi di un nuovo governo Conte.

_________________________________________________________________________________________

Il Presidente della Camera Umberto Fico, è uscito poco fa dal Quirinale, dove è avvenuto un vertice con Matteo Renzi, Dario Franceschini, Vito Crimi e Roberto Speranza. Il responso di questo incontro è tutt’altro che positivo, in quanto c’è stata una fumata nera riguardo alla possibile unanimità nel formare una nuova maggioranza e dare vita dunque ad un nuovo governo Conte.

Queste le sue parole:

“Allo stato attuale permangono distanze alla luce delle quali non ho registrato l’unanime disponibilità di dare vita ad una maggioranza”

