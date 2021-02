FORMELLO – Analisi video e discorso a metà campo: tra gli assenti anche Milinkovic

Si avvicina la partita di domenica contro il Cagliari e la Lazio è al lavoro. A Formello assenti Strakosha, il lungodegente Luiz Felipe, Cataldi, Caicedo e infine Milinkovic.

Al centro di allenamento c’è stata prima l’analisi video di circa un’ora, poi una prima attivazione in palestra, al termine della quale c’è stato un breve discorso a metà campo. Il riscaldamento ha previsto andature su ostacoli alti e il torello, in cui c’era presente anche il portiere Reina. Dopo il possesso palla con la squadra divisa tra arancioni e gialli. I primi composti così: Musacchio, Armini, Acerbi, Marusic, Parolo, Leiva, Lulic, Muriqi, Correa. I secondi invece formati da: Patric, Hoedt, Radu, Lazzari, Akpa Akpro, Escalante, Fares, Pereira, Immobile. Luis Alberto il jolly in casacca blu. Infine allunghi sui 50 metri e partitella finale.

