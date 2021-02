GdS | Klose ritrova Pioli: “Migliora i giocatori. La mia visione di gioco ora? Offensiva con pressing alto”

E’ un ex Lazio d’accellenza: Miro Klose è rimasto nel cuore di tutti i tifosi ed anche di tutti gli amanti del calcio. Ora vice al Bayern, l’ex attaccante farà uno stage a Milanello per chiudere il suo percorso di studi e ritroverà Stefano Pioli, suo tecnico ai tempi della Lazio. Per parlare della sua esperienza è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, spiegando che deve effettuare UN praticantato all’estero, così ha chiesto a Pioli, che ritiene bravo, onesto, umano e completo. Per il tedesco, che sta per prendere la licenza per allenare anche nei massimi campionati dopo un percorso di studi lungo cinqUe anni, Pioli migliora i calciatori. Per quanto riguarda invece la sua filosofica di gioco ora da tecnico ripropone quella che aveva da giocatore: visione offensiva, con pressing alto.

