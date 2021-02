Immobile e Luis Aberto in coro: “Siamo in un buon momento di forma. Abbiamo rimontato, ora dobbiamo continuare”

La Lazio ha ripreso a correre e non vuole fermarsi più. Del buon momento dei biancocelesti, ai microfoni di Sky Sport, hanno parlato due protagonisti come Luis Alberto e Ciro Immobile. Lo Spagnolo guarda dritto al prossimo impegno: “Abbiamo cambiato mentalità, c’è più sacrifico ed ora siamo in un buon momento. Dobbiamo continuare con questo gioco e cattiveria e faremo un bellissimo girone di ritorno. Dobbiamo fare come lo scorso anno partita dopo partita quando abbiamo vinto molti match. Abbiamo tutta la settimana per preparare le partite e penso che questa squadra aveva dimostrato quanto era forte ed ora lo sta dimostrando di nuovo“. Il bomber campano, poi, sottolinea come sia importante non abbassare la guardia: “Stiamo vedendo la Lazio pre Lockdown? Credo di sì, siamo in un buon momento di forma psicofisica. Sappiamo, lo abbiamo vissuto lo scorso anno, che i momenti difficili sono dietro l’angolo e se perdi concentrazione, cattiveria agonistica fai fatica. Abbiamo perso tanti punti, eravamo in una situazione difficile e siamo stati bravi a recuperare e rimontare. Siamo lì e vogliamo giocarcela”.

