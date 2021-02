PRIMAVERA TIM CUP | La Lazio sfida l’Atalanta negli ottavi di finale per sognare in grande: esordio tra i pali per Gabriel Pereira

Dopo la sconfitta di sabato in campionato per 2-0 contro la Juventus, la Lazio Primavera sfida l’Atalanta nell’ottavo di finale della Primavera Tim Cup. I ragazzi di Menichini sono chiamati alla reazione. Dopo la ripartenza del campionato infatti, i biancocelesti hanno rimediato due sconfitte, prima contro il Milan (0-3) e poi contro i bianconeri. Ora l’affascinante sfida contro i nerazzurri – dopo i successi nei primi due turni di Coppa Italia contro Cosenza (3-1) e Napoli (1-3) il 24 e 30 settembre – in programma quest’oggi alle 13:30 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.

L’avversario

Come affermato in precedenza, la sfida contro l’Atalanta è una di quelle affascinanti. I nerazzurri hanno infatti vinto le ultime due edizioni del Campionato Primavera 1. Inoltre Il 21 gennaio scorso gli orobici hanno battuto la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani aggiudicandosi la Supercoppa Italiana per 3-1. In campionato nelle ultime due gare i bergamaschi allenati da Massimo Brambilla hanno guadagnato solo un punto, rispettivamente contro Cagliari (1-2) e Sassuolo (2-2). Sebbene con due partite in meno, l’Atalanta è il terzo peggior attacco del campionato e la quinta peggior difesa. Il modulo messo in campo da Brambilla nelle ultime 3 è stato un 4-3-3 fluido. Da tenere d’occhio Alessandro Cortinovis e Lukas Vorlicky, rispettivamente a 3 e 2 gol fin qui in stagione.

La Lazio

Per questo match Leonardo Menichini potrebbe optare per un turn over, passando così dal solito 4-3-1-2 al 4-3-3, usato già in precedenza per altre partite di coppa. Le novità dunque potrebbero arrivare soprattutto in avanti con Etienne Tare che potrebbe trovare una maglia da titolare negli 11 iniziali. Non dovrebbero essere della partita Alessio Furlanetto, come anticipato nella giornata di ieri, e Raul Moro, il quale ha già saltato Milan e Juventus. Non ci dovrebbe essere neanche Nicolò Armini, titolare contro la Juventus, con Rovella che si riapproprierebbe così della fascia di sua competenza. Tra i pali il probabile esordio di Gabriel Pereira.

Le altre gare degli ottavi di finale

Oltre ad Atalanta-Lazio, negli ottavi di finale del torneo si affronteranno:

Roma-Hellas Verona; Cagliari-Bologna; Inter-Crotone; Empoli-Spal; Genoa-Parma; Juventus-Sampdoria e Fiorentina-Milan.

La vincente di Inter-Crotone affronterà la vincente di Atalanta-Lazio nei quarti di finale.

