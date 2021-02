PRIMAVERA1 | Menichini esulta: “Vincere aiuta a vincere. Dopo lo svantaggio la squadra si è ricompattata ed abbiamo segnato”

Nel post gara di Atalanta-Lazio di Coppa Italia, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto il tecnico della Primavera Leonardo Menichini che ha commentato il successo dei biancocelesti: “Castigliani ha giocato una grande partita, così come tutta la squadra. Vincere aiuta a vincere, c’era voglia di rivalsa dopo dopo i due k.o. consecutivi. In campionato non abbiamo raccolto quanto speravamo. Andare in svantaggio dopo un paio di minuti su una deviazione poteva apparire come un segnale negativo invece la squadra si è ricompattata, il match era lungo, c’era tempo per recuperare. Con il passare dei minuti siamo cresciuti ed abbiamo creato le nostre occasioni da rete, segnando e fallendo anche qualche opportunità. I nostri attaccanti sono bravi, è compito mio capire quando farli giocare e quando no. Castigliani sta facendo bene, Moro è out con Marinacci, ci sono in gruppo Tare e Nimmermeer. Le gare sono molte, ognuno avrà sempre l’opportunità di mettere in mostra le proprie qualità. Milan e Juventus sono formazioni forti, venivamo da un lungo periodo di inattività. Non era semplice riattaccare la spina, prima dello stop avevamo vinto a Firenze: con umiltà e determinazione, senza regalare nulla all’avversario, la squadra può dimostrare quanto vale Nello sport come nella vita nessuno regala niente, c’è bisogno sempre della voglia di lottare. A volte recuperiamo la palla dopo un buon pressing ma sbagliamo il passaggio o la rifinitura: serve essere calcisticamente più cattivi. In fase di non possesso,gli attaccanti devono essere i primi che pressano, tirando con sé il centrocampo e facendo alzare la difesa: per fare ciò serve occorre sacrificio e voglia di fare quella corsa in più per il bene del compagno”.

