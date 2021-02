Romano Mussolini Floriani: “Alla Lazio giudicato per come gioco, non per il cognome”

Nelle ultime ore è nato un vero e proprio caso sull’ingombrante cognome di Romano Mussolini Floriani, e dopo l’intervento del responsabile del settore giovanile della Lazio Mauro Bianchessi nella giornata di ieri, ha parlato anche il diretto interessato. Così infatti il giovane calciatore della Lazio, come riportato da IlMessaggero.it: “Alla Lazio vengo giudicato per come gioco in campo e non per il cognome. Spero di esordire al più presto in Primavera”.

