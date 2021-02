Serie A, la classifica degli assist: un biancoceleste sul podio

Non soltanto i gol fanno la differenza, ma anche gli assist. Nella classifica degli assist della Serie A 2020/2021 comanda Mkhitaryan della Roma a quota 8, seguono a 6: Brozovic (Inter), Calhanoglu (Milan) e Mertens (Napoli). Sul gradino più basso del podio troviamo invece il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, insieme a Barella (Inter), Belotti (Torino), Cuadrado (Juventus), Ilicic (Atalanta), Morata (Juventus), Pellegrini (Roma), Zaccagni (Hellas Verona) e Zapata (Atalanta). Per trovare un altro biancoceleste dobbiamo andare in 14°posizione con Manuel Lazzari a quota 4, e in 21°con Ciro Immobile a quota 3. Presente anche Correa con due assist (37°), mentre a uno solo e in 78° posizione troviamo Fares, Acerbi, Patric, Parolo, Akpa Akpro, Pereira e Radu.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: