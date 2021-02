SOCIAL | Guai per Immobile: gli hacker gli fanno un bello scherzo

Una giornata “social” da incubo per Ciro Immobile. Il bomber laziale, dopo aver ottenuto qualche ora in più di riposo da Inzaghi che ha annullato la sessione pomeridiana di allenamento, ha infatti dovuto fare i conti con l’ hackeraggio del suo profilo Twitter, uno spazio virtuale privato dove l’attaccante campano ama condividere momenti di gioia e tristezza con i tifosi. Una violazione della privacy pesante per Immobile che potrebbe riguardare anche Instagram, dove una settimana fa ha rischiato di essere colpito anche il profilo della moglie Jessica.

