SOCIAL | La Lazio esalta Luis Alberto: “Con Luis è tutto più magico”

Ormai Luis Alberto ci sta deliziando partita dopo partita con le sue magie in campo. L’ultima, su tutte, in Atalanta-Lazio di domenica, quando in mezzo a tre giocatori della Dea si aggiusta il pallone con la suola per poi servirla con il tacco verso un suo compagno. La Lazio, attraverso il proprio account Twitter, ha celebrato così le sue magie in campo contro i nerazzurri, capaci di dare un tocco magico anche a questa mattinata.

