Luis Alberto e la "squadra vincitrice": e due giocatori si scambiano l'esultanza – FOTO

Concluso un mese di vittorie in campionato, ne inizia un altro in cui toccherà fare altrettanto. Sicuramente l’umore è quello giusto, con una squadra che si riscopre sempre più unita. È così anche nella foto pubblicata da Luis Alberto sul proprio profilo Instagram, in cui sono presenti i vincitori della partitella di oggi: “Ecco a voi la squadra vincitrice della partitella in allenamento di oggi.” Tra questi anche Muriqi e Correa, che per l’occasione si sono scambiati l’esultanza.

