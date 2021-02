Ciro Immobile premiato dall’Associazione Italiana Calciatori

Quest’oggi presso il Centro Sportivo di Formello, l’Associazione Italiana Calciatori, nelle persone di Umberto Calcagno, Presidente AIC, Gianni Grazioli, Direttore Generale AIC, Davide Biondini, Vicepresidente AIC, ha conferito a Ciro Immobile un premio speciale.

All’attaccante biancoceleste, infatti, è stata consegnata una targa per celebrare il titolo di capocannoniere della Serie A TIM conseguito nell’annata sportiva 2019/20. Il trofeo ricorda con un’incisione ad hoc il bottino di 36 reti realizzate da Immobile in campionato: tale quota reti ha permesso all’attaccante della S.S. Lazio di aggiudicarsi anche la Scarpa d’Oro.

La mamma è sempre la mamma. Ma se hai come figlio Ciro Immobile, gli elogi si sprecano. Michela Nastri, tramite il suo profilo ufficiale, ha elogiato il figlio Ciro per i premi vinti e consegnati dall’AIC, ovvero quello per il miglior capocannoniere della stagione scorsa, nonché il Gran Galà del Calcio.

