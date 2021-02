TMW | Il giovane portiere Angelini via dal Celtic? La Lazio ci pensa

Oggi pomeriggio contro l’Atalanta ha esordito Gabriel Pereira, ma la Lazio guarda già avanti e per il futuro potrebbe far tornare in Italia il giovane portiere classe 2003 Vincent Angelini attualmente nelle giovanili del Celtic. Il ragazzo, con il passaporto comunitario a causa del padre italiano, è in scadenza con i biancoverdi il prossimo giugno e le trattative per il rinnovo non sembrerebbero andare nel migliore dei modi. Su di lui, oltre alla Lazio, ci sarebbero però altre formazioni italiane (Milan e Atalanta) ed europee (Southampton, Everton e Manchester United). Lo riporta Tuttomercatoweb.com

