Vavro: “Lazio? Ho giocato una sola partita, poi Inzaghi mi ha messo fuori rosa e mi ha reso nervoso”

Durante la conferenza stampa di presentazione con il Huesca, il difensore della Lazio, Dennis Vavro ha parlato della sua esperienza in biancoceleste: “Ho giocato una sola partita, l’allenatore mi ha messo fuori lista e non giocare mi ha reso nervoso. Dopo la mancata cessione al Genoa ero sempre più nervoso. Ringrazio l’Huesca per l’opportunità. Volevo approfittarne, l’obiettivo è salvare la squadra. Mi adatterò rapidamente. In questo senso la situazione è simile a quella in Italia in quanto a livello fisico e di competizione, prendere il ritmo, che può richiedere una o due settimane. Non deve essere più lungo. Mi trovo benissimo a giocare al centro, ma posso farlo anche a destra. Serie A? È un calcio in cui c’è più contatto, lotta e velocità. Mi sembra troppo tattico“. Lo riporta calciomercato.com

