Accordo tra Sport e Salute Spa e SACE, un sostegno concreto allo sport per impianti anche in aree sprovviste

Un supporto concreto a chi intende fare impresa nel settore dello sport. E un aiuto per realizzazione di nuovi impianti nelle aree del territorio in cui sono assenti. E’ stato firmato in mattinata, presso il Circolo del tennis del Foro Italico, il protocollo d’intesa tra Sport e Salute SpA, società di Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita, e SACE, società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese. L’accordo, accompagnando i piani di sviluppo e di crescita delle PMI, consentirà la realizzazione di strutture dedicate alla pratica sportiva, anche agonistica, seguendo i criteri dell’economia green, circolare, sostenibile, che sono direttamente legati allo sport.

“Sono davvero felice di poter sottoscrivere questo importante accordo – ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute SpA, Vito Cozzoli -. Quella immaginata con SACE non è solamente una collaborazione tra due eccellenze del nostro Paese, ma un aiuto e un supporto concreto a chi intende fare impresa. Sport e Salute ritiene che l’aiuto e il sostegno in un momento così delicato per le nostre PMI possa rappresentare un volano fondamentale per la ripresa economica e sociale dell’Italia”.

“Lo sport incarna alcuni tra i valori imprescindibili della nostra cultura – ha commentato l’amministratore delegato di SACE, Pierfrancesco Latini -. Ecco perché siamo orgogliosi di mettere a disposizione, insieme a Sport e Salute SpA, il nostro know-how e la nostra esperienza, a beneficio di una filiera che costituisce un importante driver di crescita per la nostra economia”.

