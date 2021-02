CdS | I giocatori ringraziano Lotito e il presidente si commuove: i retroscena

Bellissimo retroscena svelato dal Corriere dello Sport questa mattina. Ieri Claudio Lotito si è recato a Formello (per parlare del rinnovo di Inzaghi ma non solo) e, quando è entrato nella club house biancoceleste si è udito distintamente un vocio seguito da un applauso caloroso. È stato il ringraziamento dei giocatori facilmente riconducibile al gesto presidenziale della scorsa settimana: il pagamento degli stipendi di febbraio e marzo. La Lazio era a pranzo ed il presidente è arrivato alle 13.30. Si aspettava un’accoglienza formale, non lo è stata. Il saluto l’ha toccato nell’animo.

Corriere dello Sport

