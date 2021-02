CorSera | “È tornata la vera Lazio: ora niente è impossibile”

C’è uno spartiacque nella storia recente della Lazio, come in quella di ciascuno di noi. Ci sono un prima e un dopo il lockdown: un periodo che ha stravolto il mondo e – molto più in piccolo – anche il calcio. La squadra di Inzaghi, superati quei mesi senza pallone, non è stata più la stessa: era seconda a un punto dalla Juve, con vista sullo scudetto, e si è piazzata quarta; anche la ripresa del campionato è stata faticosa e sofferta. Ai biancocelesti è capitato l’opposto di quanto successo al Milan, che proprio con gli stadi vuoti è esploso affermandosi a livelli imprevedibili, che ancora gli consentono di guidare la classifica. «Ma ora anche la Lazio è tornata se stessa, adesso siamo ai livelli di un anno fa, prima del lockdown».

Dopo cinque vittorie consecutive in campionato – un percorso che le ha consentito di recuperare punti su tutte le concorrenti – la Lazio sente di avere superato ogni problema. E affida il messaggio da inviare all’esterno a due dei suoi uomini guida, Immobile e Luis Alberto, la Scarpa d’oro e l’ex mago degli assist (in questa stagione pure lo spagnolo è più efficace in zona gol che nell’ultimo passaggio). Dice Ciro: «Stiamo attraversando un ottimo periodo di forma. Le difficoltà sono sempre dietro l’angolo, ma noi riusciamo a essere con- centrati in ogni momento. All’inizio della stagione abbiamo attraversato momenti duri, difficili. Siamo stati bravi a recuperare. E ora che la vetta è di nuovo vicina, ce la vogliamo giocare fino alla fine».

Immobile non chiarisce cosa si vuole giocare la Lazio, forse ispirato dalle parole pronunciate due giorni fa da Lotito (che ieri ha rivisto Inzaghi avvicinando la firma del contratto): «Gli obiettivi si raggiungono, non si annunciano». Ma c’è un termine non casuale che ricorre nelle frasi di Immobile e di Luis Alberto: cattiveria. I giocatori della Lazio hanno la sensazione che a un certo punto i risultati siano venuti meno soprattutto perché sono mancati agonismo, convinzione, tenacia. Del resto tra una squadra normale e una grande squadra spesso la differenza la fa proprio la mentalità. Il centravanti ne è convinto: «Già nella scorsa stagione abbiamo provato sulla nostra pelle cosa significa non avere la testa giusta. Per ottenere grandi risultati servono cattiveria agonistica e fatica. Quando non abbiamo avuto tutto questo, ci abbiamo rimesso troppi punti». Lo spagnolo condivide: «La mentalità della Lazio è cambiata, adesso c’è più sacrificio. Nell’ultimo periodo abbiamo messo in campo cattiveria e gioco: devono restare gli stessi per volare in alto». Nemmeno Luis Alberto, però, pone traguardi alla Lazio: «L’obiettivo deve essere lo stesso della scorsa stagione: giocarsela partita dopo partita e vedere cosa accade». Ma sottolinea il vantaggio che potrà avere la Lazio in queste settimane, nelle quali molte rivali saranno impegnate anche in Coppa Italia: «Ora c’è un periodo in cui potremo prepararci nel modo migliore: va sfruttato».

