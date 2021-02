ESCLUSIVA LATIUM | L’ex Tounkara: “Tornerei alla Lazio anche senza contratto”. Poi su Keita e Immobile… VIDEO

Mamadou Tounkara: un passato importante nella primavera della Lazio, alla quale è arrivato nel 2012, e l’esordio in Serie A subentrando al posto di Miroslav Klose. L’attaccante spagnolo, oggi in forza alla Viterbese, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Ecco le sue parole:

“Seguo la Lazio sempre, è casa mia, ci sono cresciuto e ho imparato tante cose: la Lazio cel’o dentro, la guardo sempre. Con la Viterbese la classifica è bugiarda, però ci stiamo rialzando: all’inizio siamo partiti male, ora sono arrivati alcuni ragazzi che ci hanno rinforzato. Siamo lì: speriamo di fare punti, che ci servono per salvarci.

Ho dei rimpianti per la Lazio, ma ora guardo avanti, mai dire mai: c’è tempo ancora, ho 25 anni. Penso a fare bene alla Viterbese, avendo una famiglia sono più tranquillo e sereno, quello che arriva arriva. Con Keita ci siamo sentiti quando hanno giocato con la Lazio all’Olimpico: mi ha mandato una foto degli spogliatoi con scritto ‘Casa tua’, e gli ho risposto dicendo che anche lui è uscito a lì. Dobbiamo ringraziare la Lazio, che ci ha dato tutto.

I Derby sono partite particolari, bisogna avere calma e sapere quello che si deve fare, sapendo che lo ricorderai in qualunque maniera vada. Quando mi è capitata la Roma davanti, è sempre andata bene. L’ultimo Derby che mi ricordo è stato il ritorno di Coppa Italia, dove abbiamo ribaltato l’andata che era andata male: più bella cosa non poteva capitare. Con la prima squadra non l’ho giocato, ero in panchina: sono partite che rimangono, sia per i giocatori che per la piazza.

Nella Lazio in cui ho esordito erano tutti forti, ero giovane. Giocare anche pochi minuti è stato un sogno che ho realizzato. Esordire entrando al posto di Miroslav Klose: chi ha giocato in quella della squadra ha avuto fortuna, come chi li ha visti giocare. Anche la Lazio attuale è forte, ogni anno lo dimostra. Mi sento ogni tanto con Mauri, siamo stati un’estate insieme a San Benedetto. Sento anche Ciani, mentre con Cavanda ci sentiamo sempre, come con Keita. Entrare al posto di Klose non ha avuto prezzo.

Anche qui a Viterbo mi chiedono di scegliere tra Lazio e Viterbo: non bisogna mischiare le cose, giocherei alla Lazio anche senza contratto. Magari un giorno esultare sotto la curva è un mio sogno, ma adesso la strada è un’altra, capitano episodi che accettiamo e andiamo avanti. Se ripenso alla Lazio non dico che fa male, ma quasi. Siamo tanti i giovani che vorrebbero tornare alla Lazio, speriamo un giorno di tornare e vincere per portare gli obiettivi a casa.

Con Biglia alcuni possono pensare che io abbia fatto un cattivo gesto, ma in quegli anni ero parte di quel gruppo, e quando c’è un gruppo si deve stare uniti: ho avuto il gesto di andare a difendere un mio compagno. In quel momento magari ero nervoso anche io, dato che abbiamo perso, ho avuto una brutta reazione, ma il gruppo è il gruppo.

Immobile è un fenomeno, ogni anno lo dimostra. E’ un fenomeno, quando segna la Lazio va avanti e l’importante è quello: che fa la differenza lo sappiamo, solo tanti complimenti, e mi auguro che lo faccia per tanti altri anni”.

