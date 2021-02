ESCLUSIVA | L’ex Cagliari Del Grosso: “La Lazio un rullo compressore, può lottare per il primo posto. Immobile l’emblema di colui che si è costruito con il sacrificio”

Dopo aver ripreso a correre con l’avvento del 2021, in casa Lazio l’obiettivo è non fermarsi più. I due big match dominati con Roma e Atalanta hanno ridato vigore ai biancocelesti che ora vogliono riprendere la marcia interrotta dal lockdown di quasi un anno fa. Il prossimo avversario sul cammino dei ragazzi d’Inzaghi è il Cagliari, formazione che, complice una situazione di classifica preoccupante (solo 15 punti conquistati), è obbligata a fare risultato potendo anche contare su un mercato di riparazione di livello (in Sardegna sono arrivati Nainggolan, Rugani e Asamoah). Per analizzare al meglio i temi della prossima sfida dell’ Olimpico, LazioPress.it ha contattato l’ex rossoblù Cristiano Del Grosso.

Iniziamo dalla Lazio. L’ ultima vittoria a Bergamo che segnale è per il campionato dei biancocelesti?

“Sicuramente è una svolta. La Lazio non ha bisogno di presentazioni, viene da cinque vittorie consecutive, l’ultima netta contro l’Atalanta. I biancocelesti sono sempre più convinti di loro stessi, stanno dimostrando di poter lottare benissimo per il primo posto”.

Dice che la Lazio può lottare per il primo posto. La vittoria con l’Atalanta ha cambiato gli obiettivi stagionali o il traguardo stabilito rimane comunque il quarto posto?

“Il quarto posto è un obiettivo che la Lazio deve raggiungere e consolidare. Io credo che possa anche ambire a qualche posizione migliore considerando che si trova in uno stato psicofisico impeccabile. La vittoria contro l’Atalanta l’ha dimostrato.”

Domenica all’Olimpico arriva il Cagliari. Che momento è per i sardi?

“Cagliari è una realtà che tengo molto a cuore perchè ci ho giocato due anni. Ritengo che quest’anno la classifica dei sardi sia bugiarda, perchè i rossoblù non sono riusciti a vincere partite che avevano in mano. Non credo molto nella sfortuna, preferisco pensare che dipenda dagli episodi. Domenica (contro il Sassuolo n.d.r.) potevano portare a casa i tre punti ed invece hanno pareggiato la partita all’ultimo. Dispiace perchè i sardi hanno una rosa che non merita il posto che occupa. Per uscire da questo momento, confido molto nel mister Di Francesco e nel gruppo a sua disposizione, un organico che salvarsi tranquillamente e disputare un campionato sereno. Mi auguro che ciò accada anche tenendo conto dell’impegno e dei sacrifici del presidente in questi anni che ritengo molto importanti”.

Questa situazione difficile dipende anche da alcuni innesti estivi, come Godin, che fino ad oggi hanno deluso?

“Sai, è normale aspettarsi tanto da Godin. È un giocatore di grande livello, ma non è sufficiente un solo giocatore, in difesa tra l’ altro, a farti fare la differenza. È ovvio che stiamo parlando di un calciatore che, insieme a un gruppo di esperti e di giovani importanti come quello del Cagliari, può mettere in mostra il suo vero valore. Non è da Cagliari sottolineare il singolo. Godin deve esprimersi al meglio come il resto della squadra per un campionato duro volto alla salvezza con l’uruguaiano che nella sua carriera è stato abituato a competizioni diverse”.

Guardano al presente: gli innesti di Nainggolan, Rugani e Asamoah sono sufficienti per l’obiettivo salvezza?

“Secondo me sì, poi il giudice rimane il campo. Serve aspettare, ma conosco bene il modo di lavorare di Di Francesco, la piazza di Cagliari e ci sono tutti i presupposti affinché la squadra possa cambiare il ruolino di marcia. I rossoblù ora hanno hanno a disposizione calciatori come Nainggolan, Rugani, Godin, giovani interessanti come Zappa ed in avanti le alternative non mancano. Non la vedo così nera, è normale che stando a numeri non bisogna essere molto tranquilli, però c’è tempo per cambiare la rotta e il Cagliari ne ha tutte le possibilità”.

Da un mercato all’altro. In casa Lazio è arrivato solo Musacchio. È un acquisto sufficiente per ambire ai primi posti?

“La Lazio non doveva fare tanto. Ha preso un grande giocatore e se andiamo a vedere l’andamento dell’ultima sessione di mercato nessuno ha fatto il grande colpo, nessuno ha lavorato tanto. I biancocelesti fanno bene a continuare a lottare con questo gruppo, grande gruppo sottolineo, e con un allenatore che da anni è riuscito ad essere un valore aggiunto. I capitolini hanno ormai delle idee consolidate, degli automatismi giusti. Dispiace solo che non si possa guardare lo spettacolo Lazio con una tifoseria che spinge la squadra. In ogni caso, sotto questo punto di vista la squadra non ha problemi perchè è un rullo compressore”.

Chi potrà essere l’uomo della partita da entrambe le parti?

“Per quanto riguarda la Lazio, io tifo per Immobile perchè ho avuto la fortuna di giocarci insieme quando era un ragazzino e so quanto lui abbia desiderato migliorare e quanto ha lavorato per riuscirci. Ciro è l’emblema di un calciatore che si è costruito con il sacrifico ed ovviamente con le qualità che ha. È uno di quelli da prendere sempre in considerazione. Mi fanno piacere anche i risultati che sta ottenendo Lazzari, un ragazzo che con la Spal è arrivato in B e che l’anno prima voleva smettere. Per la Lazio tifo questi due ragazzi perchè li conosco personalmente. Per il Cagliari, invece, spero faccia sempre bene Zappa, un calciatore che ho avuto a Pescara l’anno scorso, e poi mi auguro che Nainggolan possa dare quel qualcosa in più. Tutti si aspettano che torni il vero guerriero del Cagliari”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: