FORMELLO | Differenziato per Milinkovic, ancora assente Caicedo

Gli allenamenti in vista del match di domenica contro il Cagliari, continuano sui campi di Formello. Simone Inzaghi non ha a disposizione tutta la squadra, visti i diversi infortuni. Oltre a Strakosha e Luiz Felipe, ormai degenti da diverso tempo, anche Stefan Radu e Felipe Caicedo non hanno svolto la seduta odierna, risultando assenti. Per Danilo Cataldi, invece, corsa con gli scarpini su un altro campo, mentre Sergej Milinkovic-Savic, uno dei migliori della Lazio nell’ultimo periodo, è entrato in campo successivamente ai compagni ed ha svolto un allenamento differenziato. Il resto della squadra ha invece lavorato in gruppo, compreso il neo-acquisto biancoceleste, Mateo Musacchio.

