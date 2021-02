Il Messaggero | Strakosha, il ginocchio sta meglio ma resta lo stallo sul rinnovo. Occhio a Montipò

Nei prossimi giorni Inzaghi pagherà la multa salata per la sua bestemmia contro il Sassuolo. E’ un educatore e vuole essere il primo a dare a tutti l’esempio. Per questo chi sbaglia nel comportamento, ne paga le conseguenze anche a Formello. E’ toccato in precedenza ai big Acerbi e Luis Alberto, poi a Hoedt per il video dell’aereo, adesso c’è Strakosha nel mirino, nonostante il ginocchio si stia sgonfiando. Non sono andate giù alcune sue scenate dentro lo spogliatoio, la concorrenza con Reina lo sta rendendo troppo nervoso e rimangono i problemi legati al rinnovo. Nemmeno domenica sarà convocato e ora pure Tare che lo ha sempre difeso – continua a guardarsi intorno per il futuro (occhio a Montipò in scadenza a giugno).

Lo riporta Il Messaggero

