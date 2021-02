Lazio-Cagliari, i precedenti con l’arbitro Irrati

La designazione arbitrale della ventunesima giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Lazio-Cagliari al signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

Il fischietto toscano ha già diretto i biancocelesti in 17 occasioni: il bilancio complessivo dei precedenti è lievemente favorevole alla Lazio che ha vinto in 8 di questi match, pareggiato in 3 e perso in 6.

L’ultimo incrocio tra Irrati e la formazione biancoceleste risale al 24 ottobre scorso, giorno in cui la Lazio superò 2-1 il Bologna all’Olimpico. Il fischietto toscano, inoltre, ha già diretto un confronto tra biancocelesti e sardi: il 16 marzo 2014 la squadra allora guidata da Reja espugnò il Sant’Elia con le reti di Lulic e Keita.

