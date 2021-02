Napoli, un giocatore è guarito dal Covid

Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, arrivano buone notizie dall’infermeria per Gattuso. Il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz è risultato negativo al tampone anti-covid: il giocatore torna quindi a disposizione di Gattuso, con il Napoli che, dopo lo 0-0 in Coppa Italia contro l’Atalanta, affronterà domenica il Genoa in trasferta. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

