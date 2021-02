Pupi Avati: “La polemica con i tifosi della Lazio? Sono due battutine, ma invierò una lettera di scuse a Lotito”

Dopo la querelle nata a seguito di alcune parti del libro di Pupi Avati, nel quale si insultavano i laziali (con epiteti come “laziale di m#rda” o “ha fatto una figura del c#zzo… non sarebbe un laziale”), l’autore e regista ha parlato ai microfoni di TMW Radio: “La polemica con i tifosi della Lazio? Sono due battutine fatte per rendere più tipico l’ambiente romano. Questi epiteti sono ricorrenti nella Capitale… Sto inviando una lettera al presidente della Lazio Claudio Lotito. Me ne scuso, non volevo irritare i tifosi biancocelesti. Sono anche legato alla squadra per diverse ragioni“

