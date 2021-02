Pupi Avati: ”Mi dispiace, ho peccato di leggerezza ma mi sembrava di riflettere una quotidianità”

La frase contenuta nel nuovo romanzo di Pupi Avati non è passata inosservata dalla tifoseria laziale. Lo stesso regista bolognese, dopo aver scritto una lettera di scuse indirizzata al presidente della Lazio e al Direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radiosei: ”Mi dispiace perché è evidente che è un incidente di percorso che sicuramente non mi aspettavo, non era previsto. Adesso, non è per giustificarmi, però è giusto anche che lo faccia nei riguardi dei tifosi laziali che naturalmente si sono sentiti urtati nella loro suscettibilità e nella sintesi del signore che ha raccontato poi nel mio romanzo. Il fatto che il personaggio sia laziale non è certamente un’accezione negativa. Comunque, bisognerebbe aver letto l’intero libro e capisco possa aver ferito essersi soffermati solo su quelle frasi. Ho scritto immediatamente sia al presidente Lotito, sia al giornale che aveva raccolto questa notizia. Se volete vi leggo la lettera”.

Legge la lettera e continua.

”Ho cercato di rappresentare la quotidianità: nel mio ufficio ci sono laziali e romanisti, queste aggettivazioni sono ricorrenti. Sono affettuose, non hanno accezioni negative. Se vuole, prometto che non dirò più la parola Lazio in tutta la mia vita. L’incubo di oggi mi ha fatto capire che si tratta di un mondo dove in cui ci si risente con estrema facilità: capisco di aver peccato di leggerezza, ma mi sembrava di riflettere una quotidianità. In casa mia sono tutti laziali, quindi avrei dei problemi a ripeterlo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: