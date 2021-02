Salernitana, tegola Durmisi: subito stop per infortunio

Inizio sfortunato, quello di Riza Durmisi alla Salernitana. Il centrocampista giunto in prestito ai granata, dopo una sola presenza, si vede già costretto allo stop. Come riportato dal quotidiano di Salerno, La Città, la diagnosi seppur lieve potrebbe tenere il danese lontano dal campo per qualche settimana. Si tratta infatti di una lesione muscolare. Uno spiacevole imprevisto per l’allenatore Fabrizio Castori, che era pronto a contare sul calciatore nel primo tour de force del 2021.

