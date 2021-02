Serie A, le parole di Dal Pino sui diritti tv: ”Nessuna frenata, le cose vanno fatte con lucidità”

Come riportato da sportface.it, oggi al termine dell’Assemblea di Lega, il presidente Paolo Dal Pino ha rinviato la decisione sull’ingresso dei fondi. Ecco le sue parole: ”Non vedo nessuna frenata, semplicemente bisogna arrivare a fare le cose fatte bene. E farle solo se si vede che c’è un consenso quasi unanime, allargatissimo, senza forzare nulla. Le decisioni fondamentali di una associazione come la Lega vanno prese senza forzare nulla, e io non mi permetterò mai di forzare niente. Bisogna seguire i tempi e le modalità corrette perché questo avvenga. Non è una decisione semplicissima da prendere, è normale che le parti debbano trovare un consenso finale rispetto a certe posizioni. Bisogna avere molta lucidità e freddezza, non è una sconfitta per l’operazione fondi.”