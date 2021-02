SOCIAL | Gli sponsor della Lazio nella stagione 2020/21 – FOTO

Nella stagione 2021/21 le concessionarie Renault di Roma, Autoéquipe e A. Fiori, tornano ad essere Premium Sponsor della S.S. Lazio. L’accordo è stato concluso con la collaborazione di Infront, marketing advisor di S.S. Lazio. A Formello si è tenuto l’evento ufficiale di consegna: le due concessionarie hanno messo a disposizione per calciatori e staff della squadra una serie di autovetture per i loro spostamenti quotidiani. La partnership prevede la visibilità del brand sui led a bordocampo dello Stadio Olimpico, sul backdrop delle interviste, sul sito ufficiale e sugli account social del Club in occasione della presentazione del line-up delle partite.

🤝 Le concessionarie Renault di Roma – @AutoequipeRoma e A. Fiori – Premium Sponsor della S.S. Lazio per la stagione 2020/21

🚘 Oggi a Formello l’evento ufficiale di consegna delle vetture ➡️ https://t.co/n6ERVth6ww pic.twitter.com/4pAWAohrjA — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 4, 2021

