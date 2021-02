SOCIAL | UEFA, quanti goal segnerà Immobile nel 2020/21? – VIDEO

Su Twitter la UEFA pubblica un video su Ciro Immobile, chiedendo quanti goal segnerà in questa stagione l’attaccante biancoceleste. Il giocatore della S.S.Lazio, che si appresta a disputare la prossima gara di campionato questa domenica contro il Cagliari, ha realizzato da inizio stagione ben 13 goal in Serie A e 5 reti in Champions League.

Ciro Immobile 🚀

Quanti gol segnerà nel 2020/21? 🤔#UCL | @OfficialSSLazio pic.twitter.com/e9NQIgi63I

— La UEFA (@UEFAcom_it) February 4, 2021

