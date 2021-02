Bayern Monaco, vittoria in casa dell’Hertha Berlino e sempre più al comando della Bundesliga

Manca sempre meno all’affascinante sfida di Champions League del 23 febbraio tra Lazio e Bayern Monaco. Questa sera i bavaresi, nel match che ha aperto la 20° giornata di Bundesliga fuori casa contro l’Hertha Berlino, hanno vinto per 0-1. Al 12′ calcio di rigore fischiato in favore del Bayern fallito però da Robert Lewandowski. Al 21′, dopo un’occasione per i padroni di casa con protagonista Krzysztof Piatek, arriva lo 0-1 con la rete di Kingsley Coman. Dopo i 3 punti conquistati questa sera, gli uomini di Flick conducono il campionato con ben 10 punti di vantaggio sul Lipsia secondo., che giocherà domani contro lo Schalke 04.

