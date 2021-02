Buon compleanno Carolina Morace: il messaggio di auguri della Lazio | FOTO

Da pochi giorni diventata l’allenatrice della Lazio Women, festeggia oggi il suo compleanno in biancoceleste Carolina Morace. Per lei è un ritorno in casa Lazio, visto che già nel 1998 è stata sulla panchina delle ragazze biancocelesti come allenatrice. Nel giorno del suo 57esimo compleanno, la Lazio ha voluto fare gli auguri a Carolina Morace: attraverso il profilo ufficiale Twitter della società, il messaggio di auguri, accompagnato da una foto dell’allenatrice, recita: “Tanti auguri di buon compleanno a Carolina Morace! L’allenatrice della Lazio Women spegne oggi 57 candeline”.

🥳🎈 Tanti auguri di buon compleanno a @CarolinaMorace! L’allenatrice della Lazio Women spegne oggi 5️⃣7️⃣ candeline 🎂 pic.twitter.com/Kp718SUGh8 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 5, 2021

