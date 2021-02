Per Lei Combattiamo Buon compleanno Sven Göran Eriksson: gli auguri della Lazio | VIDEO Buon compleanno Sven Göran Eriksson: gli auguri della Lazio | VIDEO Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Oggi 5 febbraio, è il compleanno di uno degli allenatori della Lazio, che ha scritto la storia biancoceleste: spegne 73 candeline Sven Göran Eriksson. Sulla panchina biancoceleste per quattro stagioni, Eriksson porta nella bacheca della Lazio ben sette trofei: uno Scudetto, lo storico secondo biancoceleste nella stagione 1999/2000, due Coppe Italia, vinte nella stagioni 1997/1998 e 1999/2000, altrettante Supercoppe Italiane vinte nel 1998 e 2000 e, a livello internazionale, porta a Roma anche una Coppa delle Coppe (1998/1999) ed una Supercoppa Europea (1999). Nel giorno del suo 73esimo compleanno, la Lazio ha voluto fare gli auguri al suo ex allenatore: attraverso un video, pubblicato sul profilo ufficiale Twitter della società, vengono ripercorsi tutti i momenti significativi dell’esperienza di Eriksson sulla panchina biancoceleste. Il video è accompagnato dalla frase: “Buon compleanno Mister Eriksson!“. 🥳🎂🎉

