Cagliari, il presidente Giulini carica i suoi: “Dobbiamo voltare pagina e guadagnare i punti che ci servono”

L’ incubo retrocessione è dietro l’angolo per il Cagliari, terzultimo in classifica a soli 15 punti. Una situazione delicata quella del club sardo che, però, già da domenica proverà a conquistare punti salvezza per risalire la classifica. Questa la richiesta del presidente Tommaso Giulini nel corso della conferenza stampa di presentazione dei neo arrivati Rugani e Asamoah: “L’impatto di una retrocessione rappresenterebbe un qualcosa di drammatico, ma il momento va preso di petto. Voglio vedere determinazione, non paura. Serve voltare pagina e guadagnare i punti necessari. Sono certo che abbiamo fatto il possibile anche in questa sessione di mercato”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

