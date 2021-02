Cagliari, Rugani si presenta e avverte la Lazio: “Guai a sottovalutarci. Affronteremo i biancocelesti con umiltà e spirito”

Archiviata l’Atalanta è tempo di guardare al Cagliari per continuare sulla retta via all’inseguimento del quarto posto. I sardi, nei bassifondi della classifica, dopo un girone d’andata deludente, hanno investito in maniera importante nel mercato invernale riportando in Italia anche Daniele Rugani. L’ex difensore della Juventus, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche della sfida di domenica: “La Lazio va affrontata con grande umiltà, ma anche con spirito. Siamo consapevoli che si tratta di un avversario forte, ma guai a sottovalutare le nostre qualità. Possiamo mettere in difficoltà anche formazioni di questo livello”. Lo riporta Calciocasteddu.it

