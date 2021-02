CdS | Strategia diversa per ogni gara: così Inzaghi prepara le sfide

Il modo di preparare le gare di Simone Inzaghi diventa oggetto di studi. Il tecnico della Lazio sa come studiare al meglio le sfide e di conseguenza assumere le scelte migliori, soprattutto se ha una settimana di lavoro a disposizione su ogni match. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico può contare su uno staff di livello che lo aiuta a cambiare strategia per ogni match. Al suo fianco ci sono Max Farris, vice allenatore che nello specifico cura la difesa. Poi c’è Mario Cecchi, ex Empoli con Sarri, e Riccardo Rocchini, che osserva la Lazio dalla tribuna durante i match e poi scende nello spogliatoio all’intervallo per portare la sua relazione.

