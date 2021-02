“C’è posta per te”, ospiti della puntata di domani sera Ciro Immobile e la moglie Jessica | FOTO

Il sabato sera di Canale 5 è targato “C’è posta per te”, il noto programma televisivo di Maria De Filippi. Ogni sabato sono presenti ospiti diversi e, la pagina ufficiale Instagram di TV Sorrisi e Canzoni, ha annunciato quali saranno gli ospiti della prossima puntata, che andrà in onda domani, sabato 6 febbraio: sarà protagonista Ciro Immobile, accompagnato da sua moglie Jessica. Appuntamento quindi a domani sera, alle ore 21:15 su Canale 5, per vedere bomber Ciro Immobile in un’altra veste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TV Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi)

