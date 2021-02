Collezione Panini, la figurina di Immobile la più amata di sempre dai tifosi della Lazio | FOTO

Ciro Immobile, sempre lui, tra passato, presente e futuro della Lazio. Il bomber campano, dopo aver vinto la classifica cannonieri e la Scarpa d’Oro si aggiudica anche l’ambito premio come figurina Panini più amata dai tifosi biancocelesti, un premio volto a celebrare i 60 anni della collezione Panini. Si tratta dell’ennesimo primato per il numero 17 d’Inzaghi entrato ormai a pieno diritto tra le bandiere della storia laziale, anche e soprattutto dopo le dichiarazioni d’amore eterno verso i capitolini rilasciate qualche settimana fa a Tiki Taka. Nella corsa alla vittoria Immobile non ha avuto rivali e, dopo aver lasciato indietro personaggi del calibro di Giorgio Chinaglia e Alessandro Nesta, il finale ha battuto un altro grande bomber come Miroslav Klose.

🙌 Il vincitore è @ciroimmobile!

💙 Quella di #KingCiro è la figurina più amata dai tifosi biancocelesti, in occasione dei 60 anni dell’album @figurinepanini pic.twitter.com/8cyzyLLixf — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 5, 2021

