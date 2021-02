Cristiano Ronaldo non dimentica il suo passato: “Voglio ripagare le persone che mi hanno aiutato quando ero affamato”

Un grande campione molto spesso è anche un grande uomo fuori dal campo capace di mettere in atto delle grandi azioni. Ne è un esempio Cristiano Ronaldo, che oggi festeggia 36 anni, il quale non ha voluto dimenticare le persone che lo aiutarono nel corso della sua adolescenza complicata. Queste le sue parole riportate dal profilo Facebook di Che Tempo che Fa: “Quando avevo 11-12 anni, vivevo a Lisbona con altri giovani calciatori e non avevamo soldi. La sera avevamo fame, ricordo che c’era un McDonald’s in cui andavamo a chiedere gli hamburger avanzati e una signora di nome Edna insieme ad altre ragazze ce ne davano sempre alcuni. Ho parlato con alcune persone in Portogallo per rintracciarle, avrei il desiderio di invitarle a casa mia a Torino o a Lisbona così da poter cenare insieme. Ne sarei felice. Voglio ripagarle per quel periodo e restituire loro ciò che fecero per me, ho molto apprezzato. Non l’ho mai dimenticato”.

