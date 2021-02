ESCLUSIVA | L’ex Budel: “La Lazio è stata il mio esordio in Serie A. Il Cagliari ha tutte le possibilità per salvarsi” E su Luis Alberto..

Cinque vittorie consecutive in Serie A, e un entusiasmo ritrovato: la Lazio sembra essere tornata in corsa per l’Europa che conta, ma la stagione è lunga e ogni partita è decisiva per l’obiettivo. Domenica alle 20:45 i biancocelesti affronteranno il Cagliari, una squadra che si è ritrovata inaspettatamente a combattere per la salvezza: rimane comunque una squadra insidiosa da affrontare, soprattutto per le qualità offensive di cui dispone. Ne abbiamo parlato con Alessandro Budel, ex centrocampista che ha vestito la maglia rossoblù dal 2005 al 2008, che la redazione di LazioPress.it ha contattato in esclusiva.

Lei ha giocato al Cagliari e conosce l’ambiente: come mai la squadra è così in basso in classifica?

“Non mi aspettavo questa partenza, è una buonissima squadra che potrebbe ambire almeno ad una posizione a metà classifica: a Gennaio ha migliorato ulteriormente l’organico, Nainggollan è un acquisto importante. Con Di Francesco hanno provato un 4-3-3, e il Cagliari era abituato a giocare con un trequartista: inizialmente c’è stata un po di confusione, non sono arrivati i risultati e così le difficoltà sono aumentate, e oggi si trova in una posizione non facile“.

Crede che il Cagliari riuscirà a salvarsi? Se sì, chi scende in Serie B?

“In fondo ci sono molte squadre, non è facile dirlo adesso. Il Cagliari ha tutte le possibilità per salvarsi e per uscire da questa situazione di classifica. Ad oggi vedo in difficoltà il Crotone, anche se ogni tanto fa l’exploit e quindi potrebbe togliersi da quella situazione, ha l’organico meno completo rispetto alle altre squadre. Anche lo Spezia ha un organico inferiore, ma sta Italiano sta facendo un gran lavoro. In zona retrocessione ci sono squadre molto blasonate come Cagliari, Parma e Torino che dovranno lottare. Il Genoa era in una posizione deficitaria, ma ne sta uscendo alla grande“.

Dopo Nainggollan sono arrivati Asamoah e Rugani: che tipo di rinforzi saranno in casa Cagliari?

“Sono giocatori importanti con tanta esperienza in Serie A: gli acquisti sono stati all’altezza della situazione. Giulini ha messo a disposizione dell’allenatore una squadra che ha ampie possibilità di salvarsi: deve solo uscire da questo momento. Sono state tante le sconfitte, al di là dell’ultimo pareggio con il Sassuolo: ha bisogno di una vittoria per uscirne“.

Domenica c’è Lazio-Cagliari: che gara sarà?

“Il Cagliari non è stato fortunato. Sarà una partita molto difficile contro la Lazio che viene da un momento d’oro con cinque vittorie consecutive. Sta tornando la Lazio dell’anno scorso, che se non fosse stato per il Covid avrebbe lottato per lo Scudetto fino all’ultima giornata. Domenica al Cagliari capiterà l’ostacolo più difficile del momento“.

La Lazio può centrare la Champions League? Può sperare in qualcosa in più?

“Ha ampie di possibilità di entrare nei primi quattro posti: viene da un trend positivo e sembra aver ritrovato il passo dello scorso anno. Per lo Scudetto secondo me ha perso troppi punti all’inizio, le altre viaggiano troppo forte. Recuperare nove o dieci punti a Milan e Inter è complicato: la vedo fuori dal discorso Scudetto“.

Molti individuano il centrocampo della Lazio come reparto più forte della squadra: lei è stato un centrocampista, con chi le sarebbe piaciuto giocare?

“Sono un grande estimatore di Luis Alberto, mi piace tanto per tutto quello che fa. Ha una qualità impressionante, un cambio di passo che sembra non avere, ma in realtà ha una capacità di ribaltare l’azione incredibile, vede il gioco prima rispetto agli altri. Sono un estimatore dei giocatori di qualità, con Calhanoglu è uno dei migliori centrocampisti oggi in Serie A. Lo vedo tra i primi tre del campionato, ma se la gioca per essere il mio preferito“.

Ha un ricordo delle sfide con la Lazio in passato?

“La Lazio è stato il mio esordio in Serie A. Non è stato piacevole a livello di risultato: giocavo a Lecce, era il 2002, abbiamo perso 4-1 ed ero subentrato alla fine del primo tempo. Era una grande Lazio, giocava ancora Albertini in mezzo al campo, avrò sempre un bel ricordo“.

