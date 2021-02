Fascetti: “Per lo Scudetto nessuno è tagliato fuori, la Lazio può rientrare. L’anno scorso…”

Lo storico allenatore della Lazio Eugenio Fascetti è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole in merito alla lotta Scudetto, con il campionato arrivato alla 21° giornata:

“Nessuna squadra è tagliata fuori. Un Milan così non me lo sarei mai aspettato. L’Inter, sebbene una rosa importante, non mi convince a causa delle troppe tensioni nel club. La Juventus rischia così di vincere ancora, i bianconeri hanno superato le difficoltà iniziali e dalla sua parte ha la società più solida. La Lazio ad alti e bassi, alternando momenti belli a quelli brutti, anche se non credo sia tagliata fuori, può certamente rientrare. Penso che l’anno scorso c’è stata una grande opportunità che non è stata sfruttata“.

