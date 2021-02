Fiorentina-Inter, il comunicato del club nerazzurro sull’infortunio di Vidal

Arturo Vidal, nel corso di Fiorentina-Inter, è stato costretto al cambio dopo 45 minuti di gioco per un infortunio. Come comunicato dal club nerazzurro si tratta di una contusione al ginocchio sinistro. Da valutare le sue condizioni in vista della prossime gare, in Coppa Italia contro la Juventus, e in campionato contro la Lazio.

🚨 | AGGIORNAMENTO Arturo #Vidal è stato sostituito al termine del primo tempo di #FiorentinaInter a causa di una contusione al ginocchio sinistro#FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/I6Fzfzc5yi — Inter (@Inter) February 5, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: