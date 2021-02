FORMELLO | Prove tattiche in vista del Cagliari: in dubbio Radu

Questo pomeriggio alle 15.30 i biancocelesti si sono riuniti a Formello per la seduta pomeridiana di allenamento, in vista della sfida di Serie A con il Cagliari. In campo la rosa al completo fatta eccezione per gli assenti Strakosha, Armini, Luiz Felipe e Cataldi. La seduta ha avuto inizio con un riscaldamento a secco al termine del quale c’è stato un torello ad alta intensità e sono poi iniziate le prove tattiche.

Caicedo, al termine del riscaldamento ha iniziato un lavoro a parte, con e senza pallone. Differenziato anche per Stefan Radu che si è fermato in settimana per un lieve problema muscolare e Inzaghi sta valutando di non rischiarlo contro il Cagliari per evitare ricadute, in vista dei prossimi impegni. Durante le prove tattiche corsa lenta intorno al campo con scarpini, poi skip e allunghi leggeri per il difensore romeno.

Il mister ha iniziato a sciogliere i primi dubbi su chi schierare contro i rossoblù. Ballottaggio in difesa tra Hoedt e Parolo al posto di Radu qualora si decidesse di non forzare il suo rientro. Patric dovendo scontare il turno di squalifica non sarà a disposizione, mentre è certa la presenza di Acerbi, con Mateo Musacchio che va verso l’esordio da titolare. A centrocampo verso la conferma dal primo minuto anche Milinkovic Savic e Luis Alberto. In attacco la coppia Immobile-Correa, con Caicedo che spera di poter almeno andare in panchina.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: