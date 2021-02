Il Messaggero | 150 di Roma Capitale, ecco perchè la Lazio non ha sulla maglia la scritta celebrativa

Per la ricorrenza del 150 anniversario di Roma Capitale d’Italia, la Roma ha deciso di svelare una maglia con la scritta celebrativa dell’evento. Un’ inizia particolare quella dei giallorossi che, al momento, non trova in riscontro analogo in casa Lazio. Per quale motivo? Stando a quanto riportato da Il Messaggero, la Roma ha deciso di festeggiare la ricorrenza non essendo però ricompresa nel bollettino ufficiale delle celebrazioni con la scritta sulla maglia che infatti riporta un font diverso da quello di Roma Capitale e non è neanche accompagnata dal simbolo. Una trovata molto originale di cui però sarebbe stata avvisata solamente la Lega di Serie A (chiamata ad approvare le varie modifiche alle maglie da gioco), ma non il Comune di Roma.

